Nieuwe boeren uit Empe pakken het totaal anders aan (en maken zich geen zorgen over stikstof)

Hoe Coen (45) uit Lochem de bergen en vulkanen van Mexico trotseert: ‘Hoop dat de meren zichtbaar zijn’

,,Eerlijk: een hike als dit is inmiddels echt een eitje voor me”, roept Coen van den Akker (45), en loopt met ferme pas door. We bevinden ons bovenop de Mexicaanse vulkaan Nevado de Toluca, op ruim 4600 meter hoogte. De ijle lucht maakt ademen lastig, de uitzichten maken dat echter goed en zijn letterlijk adembenemend. Van den Akker, afkomstig uit het Lochemse buurtschap Groot Dochteren, is toergids bij zijn eigen Naranja Tours. En is gevestigd in Mexico Stad.

28 mei