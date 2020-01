Nijmegenaar vrijgesproken van poging doodslag voor kopschoppen Zutphenaar tijdens Vierdaagsefeesten

De 28-jarige Nijmegenaar kreeg een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 106 dagen voorwaardelijk. De 26-jarige medeverdachte uit Zutphen werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. De rechtbank legde hem een celstraf van 60 dagen, waarvan 57 voorwaardelijk, op. Daarnaast moet hij een taakstraf van 100 uur uitvoeren.



Het destijds 25-jarige slachtoffer lag tegen kwart voor vier ’s nachts op de grond in de Nijmeegse Betouwstraat toen hij geschopt werd alsof zijn hoofd een voetbal was. Hij verloor daardoor het bewustzijn. Later bleek dat hij twee breuken in zijn gezicht had, zo werd tijdens de zitting twee weken geleden duidelijk.