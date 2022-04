Ode aan eerste documentaire ooit in Luxor Zutphen

Honderd jaar geleden maakte de Amerikaanse filmmaker Robert J. Flaherty de eerste documentairefilm ooit: het baanbrekende Nanook of the North, A Story Of Life and Love In the Actual Arctic. Op woensdag 20 april brengt Luxor Zutphen een eresaluut aan deze mijlpaal uit de filmgeschiedenis met een vertoning van de film, live begeleid op het bioscooporgel door Wolfram Reisiger.