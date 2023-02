Oekraïners in Brummen ontvangen dreigbrief met Z-symbool: ‘We weten je te vinden’

MET VIDEO Verdriet én veerkracht in Zutphen om slachtof­fers aardbeving: ‘We zullen Yilmaz nooit meer zien’

De aardbeving duizenden kilometers verderop treft Zutphen recht in het hart. Twee slachtoffers van de familie Köse zijn afkomstig uit de stad. Bij AZC, de voetbalclub van de gebroeders Köse, is het verdriet over het overlijden van Yilmaz en het onzekere lot van zijn broer Sal groot. Maar komen leden van de club met een groot hart in actie voor Turkije en Syrië.