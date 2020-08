Omstanders filmen arrestaties zwembad Almen: ‘Agent geslagen? Kon hij niet, hij zat meteen in een nekklem’

Verwarde vrouw in Zutphen gooit huisraad uit raam en houdt buurt hele nacht wakker

9 augustus Een verwarde vrouw heeft vannacht en vanochtend aan de Polsbroek in Zutphen voor flink veel commotie gezorgd. Ze had vanuit haar woning zo'n beetje de hele huisraad door het raam naar buiten in de struiken gegooid. De vrouw is na bemiddeling door de politie uiteindelijk door de gezondheidszorg (GGZ) meegenomen.