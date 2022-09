Omwonenden willen Vitaal Hanzepark in Zutphen tegenhouden: ‘Past niet binnen bestemmingsplan’

Met video Tranen bij Lochemse Yvonne en Berry bij hoge Canadese onderschei­ding: ‘Helemaal sprakeloos’

Canada is ‘24 uur per dag, 7 dagen per week’ een passie van Yvonne en Berry Swarthoff uit Lochem. Zij hebben veel werk verricht voor het land en daarom werd het stel verrast met een hoge Canadese onderscheiding, ‘Sovereign’s Medal for Volunteers’. Slechts vier Nederlanders gingen ze ooit voor. De Canadese kolonel Marc LaFortune reisde vandaag af naar Lochem om de twee te verrassen.

12 september