Ondernemers Zutphen verbaasd over plotseling vertrek burgemeester: ‘Achterkamertjesgeklep’

Burgemees­ter vertrekt nog dit jaar in Zutphen, Vermeulen ziet plots af van herbenoe­ming

Annemieke Vermeulen stopt aan het einde van dit jaar als burgemeester in Zutphen. Vermeulen past volgens de gemeenteraad niet meer in het profiel zoals de raad een burgemeester ziet. Nog voor er gestemd gaat worden over een nieuwe ambtsperiode van zes jaar, ziet Vermeulen daarom af van herbenoeming. Voor de zomer liet ze nog weten graag verder te willen.

30 september