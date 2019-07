Onderzoek GGD: ‘Geen grotere kans op kanker in Eefde’

Het aantal mensen met kanker in Eefde is niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook zijn de risico’s van de uitstoot door het Zutphense industrieterrein De Mars verwaarloosbaar klein voor inwoners van het naastgelegen Eefde-West. Dat blijkt uit GGD onderzoek.

In opdracht van de gemeenten Zutphen en Lochem is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor inwoners van Eefde-West. Onder bewoners was onrust ontstaan omdat er in hun ogen veel mensen met kanker in het gebied wonen. Bewoners vrezen dat de uitstoot van schadelijke stoffen door zware industrie op het naastgelegen bedrijventerrein De Mars in Zutphen de oorzaak is.

Gezondheidsrisico

Door de GGD is een zogenoemd ‘kankerclusteronderzoek’ uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het aantal mensen met kanker in Eefde niet hoger is dan het landelijk gemiddelde. Het percentage borstkanker is wel hoger, maar van borstkanker is bekend dat het niet veroorzaakt wordt door omgevingsfactoren zoals schadelijke lucht, schrijven de onderzoekers.

Ook is de uitstoot door bedrijven op De Mars onderzocht. Er is gekeken naar vijf bedrijven die schadelijke stoffen uitstoten, waaronder GMB en Aurubis. Uit de analyse blijkt dat benzeen de enige relevante kankerverwekkende stof is die de bedrijven op dit moment uitstoten. Maar de berekende blootstelling aan benzeen blijft onder de gezondheidskundige advieswaarden. ‘Gezondheidsrisico’s op de lange termijn door de vermeende milieufactor zijn daarom verwaarloosbaar’, stelt het onderzoek.

Grondwater

Tot slot is de kwaliteit van het grondwater onderzocht. Daaruit blijkt dat alleen barium, een soort metaal, in licht verhoogde concentratie voorkomt. Maar ook deze waarde is lager dan de drinkwaternorm en vormt geen risico. De conclusie van de onderzoekers is dat de uitstoot van bedrijven op De Mars niet zal leiden tot een verhoogde kans op kanker in Eefde-West.