Ontslag geschiedenisleraar in Warnsveld shockeert ouders: ‘Je denkt iemand te kennen en dat gebeurt er zoiets’

Man streelt vrouwen langs benen en billen in trein, volgens advocaat ‘is van aanranding geen sprake’

8 september Een 29-jarige man uit Hengelo (O) die op 12 juli vorig twee jonge vrouwen in de trein zou hebben aangerand, moet van het Openbaar Ministerie zes maanden de cel in, waarvan drie voorwaardelijk. De verdachte, die vandaag niet bij de zitting was, ontkent en zijn advocaat bepleitte vrijspraak.