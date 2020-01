Ontsnappingspoging uit bajes Zutphen: ‘Ik ben er niet zeker van dat het een knullige actie was’

Een busje in de brand steken voor de sluis van de gevangenis in Zutphen. Verdachten in felgekleurde trainingspakken die worden ingerekend. De vermeende actie die de tot levenslang veroordeelde Omar L. uit zijn cel moest bevrijden, kwam zondag nogal amateuristisch over. Klungelig bijna. Want hoe had L. ooit ongezien het gevangenisterrein kunnen verlaten?