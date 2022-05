Oog in oog met omgekomen geallieerden tijdens Vordense dodenherdenking

Hulpsint en oud-wethouder van Zutphen Willem Geerken overleden

Oud-wethouder en hulpsint Willem Geerken uit Warnsveld is overleden. Dat meldt fractievoorzitter Jasper Bloem van de PvdA Zutphen. Geerken was op veel fronten een bekende in de omgeving van Zutphen.

17 april