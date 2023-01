Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Uittips de Stentor © de Stentor

Een scène uit Robin Hood de musical. © Marije Slingerland

MUSICAL

Robin Hood de musical

Het Nationaal Jeugd Musical Theater speelt vrijdag ‘Robin Hood de musical’ in Theater De Meenthe in Steenwijk. De familiemusical zit vol overweldigende scènes waarin spannende gevechten en integere momenten elkaar afwisselen. En dan hebben we het nog niet eens over de kostuums en bekende acteurs. Aanvang 19.30 uur.

Meestergitarist Harry Sacksioni viert zijn 50-jarige jubileum. © John de Jong

JUBILEUMTOER

Harry Sacksioni in de Kapel

Intiem, zo kun je het optreden van Harry Sacksioni zondag in de Kapel in Eefde gerust noemen. Vijftig jaar staat deze meestergitarist al op het podium. En dat viert hij uitbundig met een jubileumtour en de presentatie van zijn anekdotenboek. Dat kunnen ze allemáál wel zeggen.. .. Aanvang 15.00 uur.

Foto ter illustratie. Smikkelen van streekproducten tijdens de Winterse verwenwandeling in Ommen. © Myrthe Effing

WANDELING

Winterse verwenwandeling

Wandelen door het unieke natuurgebied Varsenerveld bij Ommen en onderweg ook nog eens verwend worden met lekkers gemaakt van streekproducten. Dat kan op zaterdag vanaf 11.00 uur. Wijngaard De Varsenerhof en De Kookweide Witharen hebben een route van 10 km uitgezet. Starten kan tussen 11.00 en 12.00 uur bij de wijngaard aan de Emslandweg.

Foto ter illustratie. Bigband Festival in Lelystad. © Arie van Es

MUZIEK

Bigband Festival

Voor liefhebbers van swing is het volop genieten tijdens het Bigband Festival in theater de Kubus in Lelystad. Daar spelen zaterdag 6 bigbands uit Amsterdam, Aalten, Leeuwarden, Assen, Mierlo en Lelystad de lekkerste swingnummers. Aan de optredens is tevens een wedstrijd verbonden. Het festival is doorlopend van 12.00 tot 18.00 uur. Binnenlopen is vrij.

Foto ter illustratie. Het ISH Dance Collective met Elements of Freestyle © Studio Breed

THEATER

Nationaal Theaterweekend

Net als in andere theaters viert Orpheus dit weekend het Nationaal Theaterweekend. Oftewel drie dagen lang twee voorstellingen per dag voor iedereen. Vrijdag begint met muziek van Shaffy tot aan Coldplay en van Beethoven tot aan The Beatles. Zaterdag is er cabaret en zondag theater en hiphopkunst van ISH Dance Collective.