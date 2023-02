Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

CONCERT

Bootleg Beatles

Dichter bij The Beatles kun je met de tributeband The Bootleg Beatles niet komen. Ze staan zondag in Hedon Zwolle en nemen je met originele instrumenten en kostuums mee naar de tijd van Fab Four waarin Let it Be, All You Need is Love en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band grote hits waren. Aanvang 20.30 uur.