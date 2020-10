Opa misbruikt 7-jarige kleindochter tijdens logeerpartij als moeder in het ziekenhuis ligt

Terwijl haar moeder in het ziekenhuis aan het bijkomen was van de bevalling van een zusje, kwam er voor een 7-jarig meisje uit Brummen een einde aan de relatie met haar grootouders, bij wie ze logeerde. Ze vertelde op tweede kerstdag vorig jaar eerst aan oma en later via skype aan haar moeder in het ziekenhuis dat opa aan haar ‘tut’ had gezeten.