Openbare ouderavonden over het puberbrein, alcohol en drugs in Zutphen en Lochem

De gemeenten Zutphen en Lochem houden samen met het Jongerenwerk, Leerlingalert en Helder Theater een openbare online ouderavond. De informatieve avond is om ouders van pubers te ondersteunen tijdens de opvoeding.

De online ouderavond is bedoeld voor ouders van jongeren die in hun pubertijd allerlei verleidingen tegenkomen. Denk aan feestjes of snel geld kunnen verdienen. Soms weten ouders niet goed hoe hier mee om te gaan.

Theaterscenes

Tijdens de luchtige avond die gewoon thuis in de woonkamer kan worden gevolgd, geven deskundigen tips en voorbeelden afgewisseld met theaterscenes. Waar moeten ouders bijvoorbeeld alert op zijn en hoe ga je in gesprek met je kind over onderwerpen als drugs en alcohol. Ook geeft het Jongerenwerk een toelichting welke werkzaamheden zijn verrichten.

De openbare ouderavond voor inwoners van Zutphen is op donderdag 1 december en die voor Lochem op donderdag 15 december. Beide digitale bijeenkomsten duren van 19.30 tot 20.45 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via tactus.nl/agenda