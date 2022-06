Opgestapte wethouder Zutphen slaat om zich heen en wil onderzoek naar ‘politieke femicide’ en anonieme brief

Kookgekke vrienden gaan samen restaurant runnen in buurtschap Broek: ‘Het zal best wel eens botsen’

Twee vrienden met een passie voor koken storten zich in een horeca-avontuur. Pascal Elshof (40) en Eric Elzinga (39) runnen vanaf 1 juli uitspanning De Vroolijke Frans in Broek, een buurtschap tussen Brummen en Oeken. Voor ‘El en El’ is het saloonachtige café-restaurant bekend terrein: Brummenaar Pascal is er bedrijfsleider en Apeldoorner Eric chef-kok. ,,We zijn meegegroeid met deze zaak en zullen niet veel gaan veranderen’’, zegt Pascal.

13 juni