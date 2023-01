Oplichter ouderen in Zutphen ‘handelt op schandalige en schadelijke manier’, maar hoeft niet de cel in

Van wieg tot graf Zutphense Lony (78) spaarde geen geld, maar mooie momenten: ‘Het huilen hebben we tot het laatst be­waard’

Haar hoofd en handen stonden nooit stil. Ideetjes, losse plannetjes werkte Zutphense Lony Stellaart-Kuhr (78) uit tot droogboeketten, gipsornamenten, (kinder)kleding. En Lony was een charmante vrouw. Marktlieden riepen: „Daar is ze weer!” Maar ze hadden weinig kans. In de liefde was Lony verbonden met Walter. Met haar hart en met een touwtje.

4 januari