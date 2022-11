Oproep aan inwoners van Zutphen: ‘Help vogels en plant een vogelbosje met bessen’

Envelopje op de deurmat en knutselen maar: creatief per post voor Zutphense ouderen

Bij Zutphense ouderen ligt vanaf januari een envelop met een creatieve opdracht op de deurmat. Dan kunnen zij zich helemaal uitleven in pen- of potloodtekeningen of van bestek gemaakte sculpturen. Het project Kunst door de Brievenbus moet niet alleen de fantasie van ouderen prikkelen, maar ze tevens onder de mensen houden. ,,Lekker iets in elkaar knutselen met een kleinkind, dat kan ook.’’

15 november