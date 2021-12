Oudere man wordt onwel en ligt nacht lang buiten in Tonden: ‘Degene die hem vond is een held’

Pas in 2022 duidelijk­heid over toekomst van intensive care en spoedeisen­de hulp in ziekenhuis Zutphen

Gelre ziekenhuizen verwacht pas komend jaar duidelijkheid over mogelijke sluitingen van afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen. Gelre onderzoekt welke zorg het waar blijft aanbieden en sloot eerder in de Stentor niet uit dat spoedeisende hulp (SEH) of intensive care (ic) in Zutphen verdwijnt. Het bestuur heeft het onderzoek op een lager pitje gezet vanwege het oplaaiende coronavirus.

1 december