Over een verbrande hand, scheve Waag en drie andere Hanzeverhalen: ‘Die 800 jaar zíé je in onze steden’

Hoe hoger het pand in Zutphen, hoe succesvol­ler de koopman: ‘Ze steken letterlijk boven de stad uit’

Dikke kans dat je tijdens een middagje shoppen in het centrum van Zutphen een eeuwenoud woon-pakhuis binnenstapt. Waar nu kleding, lifestyle en horeca de dienst uitmaken, was het ooit het domein van de succesvolle vrachtvaarders. Neem de statige panden aan de Beukerstraat. Hoog, hoger, hoogst was het devies in de tijd van de Hanze. En dat was niet zonder reden.