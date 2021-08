Overleden man in ziekenhuis Zutphen nog altijd onbekend: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Het 850 mensen tellende dorpje Hall krijgt eindelijk een eigen vlag: ‘Wij konden niet achterblij­ven’

12 augustus De meeste dorpen en steden hebben er al een, maar voor het kleine dorpje Hall in de gemeente Brummen liet een eigen vlag nog even op zich wachten. Tot nu. Op verzoek van de stichting Hall Leeft mocht kunstenaar Ralph Lambertz het design van het bijzondere lapje stof ontwerpen. ,,Het was nog best even zoeken.”