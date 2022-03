Passiecantate van Bach in Walburgiskerk in Zutphen

Laatste oorlogsve­te­raan die brug over Twenteka­naal bij Almen verdedigde overleden

Een van de laatste Tweede Wereldoorloghelden Melvino Angelo Squissato (99) is overleden. De veteraan zat bij de Canadese Artillery en verdedigde samen met George Blackburn het Canadese bruggehoofd over het Twentekanaal bij Almen. Reinald Tieben was erbij toen de twee in 2005, toen 60 jaar na de bevrijding, elkaar omhelsden in de toren van Villa Rozenhof. ,,Ze hadden nogal wat meegemaakt daar’’, weet Tieben.

