Personeelstekort? Steeds meer buitenlandse werknemers in onze zorgcentra: ‘Ik wil niet meer terug’

De lokale natuur ontdekken tijdens Opstartdag BioDivers Zutphen

Op de oude waterput van de Schupstoel, voor de winkel van Geluksvogels, ligt zaterdag 29 oktober een grote kaart van de Zutphense binnenstad. De bedoeling daarmee is dat jonge natuurliefhebbers in kaart brengen welke soorten paddenstoelen, insecten, mossen, planten, vogels en bomen er allemaal voorkomen in Zutphen.

28 oktober