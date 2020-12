Persoon op het spoor, even geen treinen tussen Zutphen en Arnhem

Jongeren uit Zutphen wonen straks spotgoed­koop in ‘Baggeroord’

8 december Een appartement of studio voor nog geen 450 euro in een historisch pand in de binnenstad. Aan het Basseroord kunnen vanaf februari tien jongeren in twee voormalige pakhuizen trekken. De panden zijn volledig verbouwd en alleen bewoonbaar voor jongeren tot 23 jaar. De woningen in wooncomplex ‘Baggeroord’ gaan vandaag in de verhuur.