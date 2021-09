Peter uit Zutphen verloor zijn zoon (12) bij de MH17-ramp, nu mag hij de rechters toespreken: 'Ons leed is óók onderdeel van deze zaak’

Raadselach­ti­ge dood in Zutphen: slechts paar tips na tonen foto overleden man

26 augustus Bij de politie zijn na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond twee tips binnengekomen over de onbekende man die eerder deze maand in het ziekenhuis in Zutphen overleed. ,,In totaal hebben we nu vijftien tips binnengekregen, maar die leiden nog niet tot identificatie”, aldus politiewoordvoerder Sigrid Passchier.