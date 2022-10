Philip Drӧge vertelt over familiegeschiedenis op het oude Batavia in Warnsveld

met video Zutphena­ren helpen bekende straatmuzi­kant Tibor (64) aan zijn pensioen: ‘Ik ben heel moe’

Twintig jaar lang speelt Tibor Kalocsai al voor de Albert Heijn XL in Zutphen. Maar de 64-jarige straatmuzikant houdt het eigenlijk niet meer vol. Hij wil met pensioen. Eindelijk tijd doorbrengen met zijn gezin in zijn geboorteland Slowakije. Daarom springen zijn fans voor hem in de bres. ,,Dit is heel erg speciaal voor mij.’’

26 september