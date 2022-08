Pijnlijk nieuws voor bewoners ontploft pand in Zutphen: ze zijn alles kwijt

Burgemees­ter Zutphen wil ‘nieuw­jaars­re­cep­tie voor bobo’s’ inruilen voor laagdrempe­lig zomerfesti­val

Geen toost met warme kleding aan op het stadhuis of in een theaterzaal, maar een heus festival in zomerkleding in de buitenlucht. Burgemeester Annemieke Vermeulen schrapt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Zutphen en komt met een laagdrempelig alternatief. ,,Het wordt geen bobofestival.’’

