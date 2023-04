Podcastmaker Luuk rockt het rauwe van de Hanzetijd: ‘Er waren toen ook genoeg zaken die schuurden’

Nu is het menens: in binnenstad Zutphen maximaal 2 uur je fiets op straat parkeren

De regel bestaat al veel langer, sinds 2018 om precies te zijn. In de binnenstad van Zutphen mag je bij de rekken op straat je fiets maximaal 2 uur stallen. Maar menigeen zag de borden met die mededeling over het hoofd. Nu is dat haast niet meer mogelijk. Aan elk fietsenrek is een bordje gemaakt waar het op staat: ‘max. 2 uur’. En daarbij een plaatje van een sleepwagen die een fiets meeneemt.