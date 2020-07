Poeplucht in Zutphen nog voor einde van het jaar verdwenen, reusachtige pijp in aantocht

Zutphense Naomi Montroos brengt Nederlands én Papiaments samen in haar poëziebun­del: ‘We horen bij elkaar’

9 juli Een boek in het Nederlands én Papiaments is ook voor Uitgeverij Anderszins een zeer ongebruikelijke combinatie. Daarom zagen ze wel heil in het idee van de Zutphense Naomi Montroos voor een tweetalige poëziebundel. Voor Montroos is het een professioneel vervolg op de verhalen, gedichtjes en brieven aan haar oma die ze in beide talen schreef.