Polikliniek Pluryn verhuist naar andere locatie in Zutphen

video Straat in Zutphen nog altijd chaos in ochtend- en avondspits: ‘Breng mijn kinderen maar met de bakfiets naar school’

Met de bakfiets de kinderen naar school brengen, dat is wat Ellen Lansink uit Zutphen betreft een veilige manier om de Paulus Potterstraat door te komen. De straat vol scholen en zorgpraktijken is volgens buurtbewoners gevaarlijk. Zeker in de ochtend- en avondspits, als de scholen openen en sluiten.

9 maart