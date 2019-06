Politie in Zutphen denkt te weten wie kinderen in speeltuinen lastig viel

Een kinderbij­ter in Zutphen, wat te doen als ouder?

23 juni Doe tegenover je kinderen alsof er niets gebeurd is en laat ze gewoon in jouw nabijheid spelen in de speeltuin. Het is het advies de Zutphense opvoedkundige Loïs Eijgenraam nadat deze week een jongen van een buitenschoolse opvang in een natuurspeeltuin in Zutphen in zijn schouder werd gebeten. Het staat haaks op de werkelijkheid. De natuurspeeltuin is al dagen verlaten. Ouders laten de speelplek links liggen.