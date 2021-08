Politie tast in duister bij explosie vuurwerkbom Zutphen

Oproep Overlijden oprichter Ambulance Wens schokt biograaf uit Warnsveld: ‘Hij zat nog vol plannen’

27 juli Anderhalf jaar werkte Rob Krabben uit Warnsveld aan een boek over Kees Veldboer, de oprichter van de Stichting Ambulance Wens. ,,Maandagochtend sprak ik hem nog over hoe we de promotie zouden aanpakken bij de verschijning van het boek in oktober. Hij vertelde enthousiast over nieuwe plannen. Toen ik ’s avonds het bericht kreeg dat hij overleden was, kon ik het gewoon niet geloven.’’