Politie valt woningen binnen in Zutphen en Lochem na onderzoek naar drugshandel: ‘Geen grote verrassing’

Herman (76) is 53 jaar boer en heeft zijn land nooit besproeid: ‘Hoop dat boeren stoppen met beregenen’

Veehouder Herman van Ditshuizen uit Barchem is al 53 jaar boer en heeft zijn land nog nooit beregend. In droge zomers is het net de Sahara, maar altijd komt het goed. Hij roept collega-boeren op om te stoppen met beregenen. ,,We graven op deze manier ons eigen graf.”