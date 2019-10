Politie zoekt man met skimasker en mes na beroving in Brummen

Just Fucking Good Wine uit Zutphen straks ook in centrum van Utrecht te koop

17:18 Derrick Neleman opent in januari een winkel in de binnenstad van Utrecht. De wijnmaker en -handelaar uit Zutphen trekt hiermee buiten de stadsgrenzen van de Hanzestad en denkt erover na om nog twee of drie vestigingen van Neleman te openen op andere plekken in Nederland.