Politie Zutphen houdt drie verdachten van drugshandel aan: eerder al woning in zelfde flat gesloten

Heiligen­beel­den­mu­se­um Kranenburg krijgt nieuw depot van 3,5 ton: ‘Elk hoekje en gaatje staat nu vol’

Er staan al zeshonderd heiligenbeelden in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg en die collectie wordt steeds groter. Het museum groeit uit zijn jasje en zit ernstig verlegen om opslagruimte. Daarom komt er een nieuw depot dat wordt aangebouwd aan de voorkant van de monumentale St. Antonius van Paduakerk, waarin het museum is gevestigd.

11 april