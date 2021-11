Politiesirenes klinken bij Twentekanaal voor ‘lijk in het water’, maar dan komt de verrassing

Er moeten meer betaalbare woningen komen in Zutphen, maar hoe?

De gemeente Zutphen onderzoekt samen met woningcorporaties of het mogelijk is om vijftig voorgefabriceerde sociale huurwoningen te plaatsen om de eerste druk op de woningmarkt te verminderen. Het zou een tijdelijke maatregel zijn in de strijd om meer betaalbare woningen. Maar die strijd is nog niet gestreden.

28 oktober