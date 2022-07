Praatgroep voor mensen met beginnende dementie in Zutphen

Het Odensehuis in Zutphen biedt gesprekken in een groep voor mensen met beginnende dementie. De gespreksgroep start in augustus. In totaal zijn twaalf bijeenkomsten vastgesteld.

De gespreksgroep in het Odensehuis in Zutphen wordt in samenwerking met Henri Knol van ‘Willem’, het centrum voor levensvragen in Twente en de Achterhoek gehouden. De bijeenkomsten die onder de noemer begeleiding vallen, zijn bedoeld voor mensen die kort geleden gehoord hebben dat ze Alzheimer hebben of een andere vorm van dementie.

Mensen met beginnende dementie beseffen vaak dat er iets met hun hoofd en lichaam gebeurt. Uit ervaring weet het Odensehuis dat het fijn is om de vragen en gevoelens die dat oproept, met anderen te kunnen delen. In de eerste fase van een dementieproces beschikken mensen over allerlei mogelijkheden om zich aan te passen aan de veranderingen.

Praten over veranderingen in leven

Tegelijkertijd zijn er veel vragen en onzekerheden over de toekomst. Dat kunnen praktische zaken zijn, maar ook vragen over de zin van het leven. Met de juiste begeleiding, zoals een gespreksgroep, kunnen mensen meer inzicht ontwikkelen in de gevolgen van dementie voor het dagelijks leven en voor de omgang met andere mensen.

De eerste bijeenkomst is dinsdag 2 augustus. De groep komt één keer in de twee weken samen. De laatste sessie is dinsdag 27 december. Nieuwe data in 2023 worden later bekendgemaakt. Wie meer wil weten of zich aan wil melden kan contact opnemen via coordinator@odensehuiszutphen.nl. Deelname aan de gespreksgroep is gratis.