Problemen met Google Maps? Workshops in Brummen, Zutphen, Twello en Eefde moeten uitkomst bieden

Statenle­den leggen oor te luisteren in Zutphen en Eefde over veelbespro­ken windmolens: hoe nu verder?

Een laatste kans om een mening te geven over de veelbesproken nieuwe windmolens die tussen Zutphen en Eefde moeten verschijnen. Dat was het gisterenavond voor omwonenden uit met name Eefde-West. Statenleden van de provincie Gelderland kwamen naar Zutphen om naar omwonenden te luisteren. Komende maand nemen zij een belangrijke beslissing over de drie nieuwe windmolens, waar al jarenlang over wordt gesproken.

11:00