ProRail is botsende truckchauffeurs beu bij spoorbrug Zutphen: ‘We overwegen camera's’

Be Quick Zutphen: grondig onderzoek vechtpar­tij waarbij speler bewuste­loos werd geslagen

25 maart Voetbalclub Be Quick Zutphen gaat de vechtpartij tijdens de uit de hand gelopen wedstrijd tegen Wolfersveen onderzoeken. De club stelt dat zondag ‘over en weer is geslagen’. Daarbij is een speler van de Achterhoekse club bewusteloos geslagen, waarna hij minutenlang roerloos op de grond lag. ,,We betreuren het incident en gaan de knokpartij onderzoeken", reageert Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp.