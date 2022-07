Ravi (42) kan niet tegen van verspilling: ‘Ik ben juist blij als de koelkast een keer leeg is’

Bauke Reitsma speelt muziek van Beethoven en Queen in Zutphense Wijnhuisto­ren

Bauke Reitsma speelt vrijdag 15 juli als gastbeiaardier in de Wijnhuistoren in Zutphen. Dat concert is het beste te beluisteren vanuit het Wöhrmannhofje in de Bakkerstraat.

