Ravi (42) kan niet tegen verspilling: ‘Ik ben juist blij als de koelkast een keer leeg is’

‘Assepoes­ter’ in Zutphen: Suus (33) verliest gloednieu­we schoen tijdens feestje

Oké, het muiltje is niet van glas en de draagster heeft ook geen boze stiefmoeder. Maar verder is de vergelijking tussen Suus Lodewijks en Assepoester best opvallend. Ze verloor haar rechterschoen tijdens een avondje stappen in Zutphen en probeerde die op ludieke wijze terug te krijgen. Met succes: haar prins op het witte paard blijkt een vriend uit de buurt.

20 juni