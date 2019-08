Regenboogtrui voor Turbo Theo na een dolle donderdag

06.15 uur: De wekker gaat af in huize Ankoné. Rijkelijk vroeg, want Theo is geen ochtendmens. Hij moet wel vroeg op, vanwege een media-offensief. Om kwart voor zeven wordt hij gefilmd en geïnterviewd voor de Ochtendshow to go van deze krant. Een half uurtje later belt de NPO, voor een interview in de Ochtendshow van Radio 2. En om kwart over acht hangt RTV Oost aan de lijn. Theo heeft dan al drie bakken koffie achter de knopen. ,,Veel caffeïne. Geeft extra energie’’, verklaart de krasse wielerfanaat.