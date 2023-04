Robert uit Zutphen kon amper lopen, maar verbaast nu zelfs zijn chiropractor: ‘Opgeven is geen optie’

met video Mysterie in Vorden: van wie is dit schuurtje? (En wat zit erin?)

Het is een soort ‘gevonden voorwerpen’-bericht: van wie is dit schuurtje? Die vraag stelt de gemeente Bronckhorst op Facebook en Twitter. Daarbij de foto van een klein houten schuurtje aan de Bergkappeweg in Vorden. Hoe een zoektocht van de gemeente via social media maakt dat een mysterie wordt ontrafeld.