Roemeens schip botst op Oude IJsselbrug in Zutphen en raakt deel stuurhut kwijt: treinverkeer stilgelegd

Zutphense TO­TO-tribute­band treedt op in bekende Britse zalen: ‘We gaan Engeland platspelen!’

9 maart Londen, Liverpool, Cardiff, Birmingham... Zomaar even vier Engelse steden waar mensen volgend jaar Touch of TOTO te zien en te horen krijgen. De TOTO-tributeband uit Zutphen en omgeving maakt in februari 2022 een tour door Engeland. En is vast van plan dat land in zeven liveconcerten te veroveren. ,,Kun je je een mooiere stip op de horizon voorstellen? Dacht het niet, hè?’’