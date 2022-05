Rotaryclubs rijden met Aspergerally 10.000 euro bij elkaar voor twee goede doelen in Zutphen

Grote Zutphense bedrijven willen uitgediep­te Industrie­ha­ven: ‘Was reden naar Zutphen te komen’

Geen legio vrachtwagens over de snelweg A1, maar vrachtschepen over de IJssel is wat meerdere grote bedrijven op het Zutphense bedrijventerrein De Mars willen. Ze pleiten daarom voor het uitdiepen van de Industriehaven. Op dit moment kunnen grote vrachtschepen daar onmogelijk binnenvaren. ,,De waterstand is vaak te laag.’’

11 mei