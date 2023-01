Roulerende ‘toverstaffen’ moeten zorgen dat Zutphenaren elkaar meer helpen

Biologi­sche markt verzadigd? Deze jonge Brummense boeren denken van niet: ‘Laat ze maar komen’

Steeds meer bedrijven boeren biologisch. Maar is er straks niet te veel vlees en groente op de markt? In Brummen runt een groep twintigers een decenniaoude biologische-dynamische boerderij. Ze proberen concurrenten voor te zijn door te innoveren. ,,Hoe gewoner het wordt, hoe meer er in de supermarkt komt te liggen.’’

