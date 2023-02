Sal (49) ligt mogelijk nog levend onder het puin in Turkije, vader en broer zijn dood gevonden

Ze waren op zakenreis en familiebezoek in Antakya, in de Turkse provincie Hatay. Sal Köse, zijn broer Yilmaz (53) en hun vader Hamis (87) – allemaal uit Zutphen – waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Hun verblijfsplaats werd zwaar getroffen door de aardbevingen in de regio.

De appartementen waar die drie mannen in verbleven zijn ingestort. Lange tijd werd gedacht dat ze daar mogelijk nog levend onder lagen. Er waren nog steeds geluiden van mensen te horen, maar tot afgrijzen van alle familieleden in Nederland komt de hulp traag op gang en zijn de appartementen waar het drietal wellicht onder bedolven ligt ‘nog niet aan de beurt’.

Machteloos

Ze voelen zich machteloos in Zutphen, zegt nicht Tennille Köse, nog voordat duidelijk wordt dat twee van de drie mannen het niet gered hebben. De hele familie is al sinds maandag bij elkaar in het huis van Sal, zijn vrouw Sonja en de kinderen Nes (22) en Céleste (19). Sonja had zondag voor het laatst contact met Sal, die begin januari met zijn broer en vader naar Turkije ging, waar hun wortels liggen.

Na die zondag kwam de aardbeving en hoorde Sonja niks meer van haar familie.

‘We zijn echt wanhopig’

Ze krijgt na enkele spannende en onzekere uren wel contact met haar schoonzus Nesrin en nichtje Dilara, die door familieleden onder de puinhopen vandaan zijn gehaald. Die familieleden hoorden ook geluiden van mensen in de puinhopen van de appartementencomplexen waar Sal, Yilmaz en Hamis logeerden.



,,Maar de hulpdiensten doen niks of zijn er niet”, zei nicht Tenille daar vanochtend over. ,,We zijn echt wanhopig. We bedelen om hulp, maar het komt maar niet.”

Volledig scherm Sal Köses vader Hamis (87) en broer Yilmaz (53) hebben de ramp niet overleefd. © Eigen foto

Dinsdag dacht Sonja Köse nog dat ze haar gevoel van machteloosheid niet in daden om kon zetten. Er gaan nauwelijks vluchten naar het rampgebied en wegen zijn onbegaanbaar. Toch vertrok ze vanmorgen alsnog naar Schiphol met haar kinderen, om een poging te wagen naar het gebied af te reizen.

Bellen, bellen, bellen

Terwijl zij naar het vliegveld onderweg zijn, kunnen familieleden die achterblijven niets anders dan bellen, bellen, bellen om kleine brokjes informatie aan elkaar door te geven. Ook in het ontvangsthalletje van autoschadebedrijf Ness Köse wordt druk gebeld: ,,Hij leeft! Ze horen geluiden. Hij is waarschijnlijk van het balkon gesprongen en in het puin ernaast terecht gekomen.’’



Dat gaat over zijn broer Sal. Maar daarna ook de machteloze woorden: ,,Ze kunnen alleen nog niet bij hem komen.’’

Arabisch en Turks wisselen elkaar af

‘Ze’, dat zijn geen officiële reddingswerkers, maar familie en kennissen en wie maar in de omgeving was en er blijft. ,,In tenten hoor, want niemand durft meer ergens naar binnen’’, vertelt Ness Köse verder.



Hij runt het autoschadebedrijf in Zutphen. Maar nu even niet. ,,Ik kwam om 5 uur vanmorgen hier, want het is daar 2 uur later. Kon ik vanuit hier gaan bellen. Thuis wordt er vooral gehuild.’’



Arabisch en Turks wisselen elkaar af in de telefoongesprekken die elkaar onafgebroken opvolgen. Een klant die binnenkomt hoort het en weet genoeg. ,,Ik kom volgende week wel terug’’, zegt hij. Een andere dame drukt alleen een envelop in de brievenbus. Een steunbetuiging.

Flatgebouw hangt scheef

Köse laat een filmpje zien. Van een flatgebouw dat scheef staat. Zo scheef dat omvallen een kwestie van tijd lijkt. ,,Daar zat mijn broer Sal. Maar nu niet meer, weten omstanders. Hij is waarschijnlijk van het balkon gesprongen en in het puin ernaast terecht gekomen. Ze horen geluid. Laten we hopen dat hij het is.’’

Volledig scherm Het flatgebouw waar Sal Köse was op het moment van de aardbeving. Broer Ness wil liever niet het filmpje afgeven. ,,Uit respect niet voor wie daar zit en het misschien niet redt. Maak maar een foto.’’ © De Stentor

‘Misschien waren ze net het trappenhuis in gegaan’

De brokjes informatie worden via de telefoontjes van het ene familielid naar het andere doorgegeven. Zo’n 300 meter verderop zat broer Yilmaz samen met zijn vrouw en kinderen in hun ouderlijk huis.



Ness Köse weet inmiddels waarom vrouw en kinderen wel gered zijn, maar Yilmaz niet. Die wilde naar beneden, waar hun vader en opa van 87 was. ,,Iedereen op de bovenverdieping is gered, maar wie daar onder zat niet.’’



We horen dat er een gat gemaakt is naar de slaapkamer. In het Zutphense autoschadebedrijf leeft dan even de hoop dat ze daar gevonden worden.



Maar een belletje later hoort Köse dat ze daar niet zijn, niet in de slaapkamer en niet in de woonkamer. Verder zijn de gravende familieleden nog niet gekomen. ,,Misschien waren ze net het trappenhuis in gegaan. Ze komen er niet bij.’’

Zelf met graafmachine aan de slag

Inmiddels hebben familieleden een graafmachine kunnen bemachtigen, waarmee ze vandaag zelf aan de slag willen gaan, ook al is dat officieel verboden. ,,Ach, het maakt niet meer uit of het mag’’, zegt Tennille. ,,Er zijn toch ook geen gevangenissen meer.”



Even later komt het trieste bericht dat Hamis en Yilmaz zijn overleden.

Reddingsteam ziet heel veel levenstekens Voor de Nederlandse Urban Search and Rescue Team (USAR) is het niet mogelijk om op aanwijzing van familie van slachtoffers op een specifieke plek te gaan zoeken. De zoekteams uit allerlei landen krijgen een eigen regio toegewezen. USAR zit elders in de provincie Hatay, samen met een Zwitsers en Frans team. ,,Berichten van mogelijke overlevenden worden op een digitaal platform gemeld en dan doorgezet naar de zoekploeg die ter plekke aanwezig is’’, zegt woordvoerder Marcel van Vugt van het USAR. ,,Als de aanwijzing concreet genoeg is, gaat er een team naar toe en wordt een speurhond ingezet om te controleren of er nog echt een teken van leven is. Als dat zo is, komen we in actie. Maar elke ploeg krijgt heel veel signalen van levenstekens. Die kunnen we niet allemaal tegelijk aflopen.”