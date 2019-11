Schietpartij wekt bewoners Gentiaanstraat Apeldoorn in het holst van de nacht

55-jarige gluurder van volleybal­sters in Vorden weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte

3 november De 55-jarige man uit Wierden die zaterdag in het geniep douchende volleybalsters in Vorden zou hebben gefilmd, is zondagochtend weer vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. De man is nog wel verdachte en moet zich op een later moment weer bij de politie melden.