Schip ramt IJsselbrug bij Zutphen, treinverkeer gestremd: ‘Een wonder dat die man nog leeft’

UpdateDe oude IJsselbrug in Zutphen is tijdelijk buiten gebruik voor treinverkeer omdat een binnenvaartschip daar om 12.50 uur tegenaan is gevaren. Ooggetuige Stef Beumkes: ,,Het is een wonder dat de schipper het ongeluk heeft overleefd.’’