Schippers maken zich zorgen om alternatief voor lozen giftige stoffen op IJssel: ‘Bespeur geen urgentie’

Zutphena­ren kunnen met vragen over het OV terecht tijdens in­loopspreek­uur in de biblio­theek

Voor mensen die liever niet in de auto stappen - bijvoorbeeld wanneer het schemerig is - biedt het openbaar vervoer mogelijk uitkomst. Zutphenaren met vragen over het OV kunnen op vrijdag 27 januari terecht in de Bibliotheek Zutphen.

24 januari